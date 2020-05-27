В орловском Доме ребенка 9 детей заразились коронавирусом

27 Май 2020 2020-05-27T09:13:21+03:00

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В Орле вспышка коронавируса произошла в Доме ребенка. Девять детей подхватили инфекцию, все они госпитализированы. В ситуации будут разбираться следственные органы.

О ситуации рассказал глава региона Андрей Клычков. Он отметил, что в общей сложности в Орловской области 166 несовершеннолетних заражены COVID-19. При этом тяжелой симптоматики у детей и подростков нет.

В больнице, за весь период мониторинга, лечение проходило 30 юных и маленьких орловцев, половина выписаны - выздровели. Половина остается в стационарах, в том числе и малыши из Дома ребенка.

- Было выявлено 9 подтвержденных случаев у детей. Они все госпитализиролваны в НКМЦ им. Круглой с минимальными катаральными явлениями. Госпитализированы два ребенка из числа контактных, - сообщил губернатор.

Следственный комитет после прозвучавшей информации инициировал проверку.

-Следствие намерено дать объективную оценку действиям (бездействию) должностных лиц, ответственным за обеспечение надлежащей санитарно-эпидемиологической обстановки в детском специализированном учреждении, -прокомментировала корреспонденту "КП-Орел" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Глава ведомства взял ход проверки на контроль.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU