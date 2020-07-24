Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 24 июля
Оперативный штаб региона представил обновленную карту географии распространения коронавирусной инфекции я в Орловской области. Всего на 24 июля 2020 на Орловщине коронавирусом заразились 5 тысяч 447 человек, рассказываем, сколько заболевших в каждом из районов области.
За весь период пандемии COVID-19 подтвердился у 2635 жителей Орла, в Орловском районе заболел 621 человек, в Мценске и районе - 570, в Ливнах и Ливенском районе - 246 заразившихся, в Болховском - 128, Дмитровском - 118, Урицком - 114, Новодеревеньковском - 106.
Районы, где от пятидесяти до сотни заболевших: Хотынецкий - 92, Новосильский - 80, Свердловский - 75, Верховский - 72, Кромской - 71, Покровский - 62, Шаблыкинский - 60, Знаменский и Малоархангельский - по 58 в каждом, Глазуновский - 53.
Муниципальные образования, в которых заболело менее пятидесяти человек: Должанский - 47, Залегощенский - 40, Колпнянский - 39, Троснянский - 37, Сосковский - 26, Корсаковский - 21, Краснозоренский - 18.
Выздоровело 4 102 человека. Перебаливает в настоящее время в регионе 1264 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU
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