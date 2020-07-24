Коронавирус в Орловской области, новости на 24 июля: в больнице скончался еще один пациент
Сегодня, 24 июля, федеральный оперативный штаб подтвердил 22 новых случая заражения коронавирусом в Орловской области. Всего в регионе, по последним данным, за весь период пандемии в регионе заболели 5 тысяч 447 человека.
Новые случаи заражения коронавирусом в Орловской области на 24 июля 2020
За последние сутки смогли побороть заболевание еще 47 орловец. В целом справились с коронавирусом 4102 человека. Продолжают лечение еще 1264 инфицированных.
К сожалению, пополнилась за прошедшие сутки и статистика по летальным исходам. В больнице скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19. Таким образом, умерли уже 81 человек.
Динамика выздоровлений от коронавируса в Орловской области на 24 июля 2020
При этом 23 июля глава регионального облздава Иван Залогин подтвердил информацию о вспышке коронавируса в психбольнице. Заболели сразу 65 человек - 45 пациентов и 20 сотрудников. У большинства заболевание проходит бессимптомно или в легкой форме, у одного человека пневмония. В медучреждении введен карантин.
Что же касается ситуации в стране, то за минувший день 5 тысяч 811 новых случаев в 84 регионах России. Всего за весь период пандемии заболели 800 тысяч 849 россиян. Смогли излечиться 588 тысяч 774 человек, скончались 13046.
Мы следим за развитием ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU
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