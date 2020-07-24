Получить ипотеку от Сбербанка стало еще проще

24 Июль 2020 2020-07-24T11:24:46+03:00

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке как для своих зарплатных клиентов, так и для тех, кто не подтвердил наличие дохода и занятости.

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Так, для тех, кто получает зарплату через Сбербанк минимальный первоначальный взнос снижен с 15 до 10% от стоимости недвижимости, а для тех клиентов, которые не подтвердили свою занятость, с 50 до 30%. Стоит отметить, что это удобно для тех, кому подходили условия ипотечных программ, но не устраивала необходимость накопления собственных средств.

В Орловском отделении ПАО Сбербанка с начала года ипотеку получили 1860 семей на общую сумму 3 млрд 40 млн рублей.

Напомним, что сейчас ипотечные ставки банка снижены до 4,5%. Второй год в регионе действует совместная программа Правительства области, ПАО Сбербанк и ПАО «Орелстрой», цель которой - компенсация процентной ставки по кредиту. Этим предложением только с начала 2020 года воспользовались более 400 орловчан.

- Получить компенсацию части ставки по ипотеке могут работающие граждане, постоянно проживающие в Орловской области, многодетные семьи, жители аварийных домов и ряд других категорий, - отметил заместитель управляющего Орловским отделением ПАО Сбербанк Артем Семернин.

Для получения ипотечного кредита нужно сделать всего четыре шага:

1) Получить одобрение ипотеки в офисах Сбербанка или в офисе продаж ПАО «Орелстрой».

2) Обратиться в Правительство Орловской области для получения соответствующего Свидетельства (ул. Максима Горького, 45, 8 этаж, каб.61,69).

3) Выбрать квартиру.

4) Оформить ипотечный кредит в центре ипотечного кредитования Сбербанка (пл. Поликарпова, 10).

За консультацией можно обращаться по телефонам:

Горячая линия Сбербанка – 8(800)707-00-70 (доб. 6549-1225, 6549-1236)

Застройщик ПАО «Орелстрой» – 8(4862)633014

Правительство Орловской области – 8(4862)598828, 598832

ИСТОЧНИК KP.RU