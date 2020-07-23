В Орловской области молодоженам разрешили приглашать гостей в ЗАГС

23 Июль 2020 2020-07-23T12:46:26+03:00

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В Орловской области молодоженам разрешили приглашать гостей на бракосочетание в ЗАГС. Правда, количество присутствующих все еще ограничено.

- С 16 июля 2020 при государственной регистрации заключения брака в территориальных отделах, территориальных секторах ЗАГС Управления ЗАГС Орловской области количество присутствующих лиц ограничено до 10 человек, - сообщили "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.

Напомним, в началом пандемии в регионе ЗАГСы свою работу приостановили. Когда ситуация несколько стабилизировалась молодых вновь стали приглашать в залы, чтобы в торжественной обстановке была возможность создать брак. Правда решившимся на создание семьи жителям региона пришлось жениться в защитных масках, а из приглашенных - только фотограф или видеооператор.

Нынешнее правило о десяти находящихся в ЗАГСе будет действовать до улучшения эпидемиологической ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU