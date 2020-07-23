2020-07-23T12:46:26+03:00
Общество

В Орловской области молодоженам разрешили приглашать гостей в ЗАГС

Правда, количество присутствующих все еще ограничено
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
В ЗАГСы снова пускают гостейВ ЗАГСы снова пускают гостейФото: Ольга СУПОНЕВА
Изменить размер текста:

В Орловской области молодоженам разрешили приглашать гостей на бракосочетание в ЗАГС. Правда, количество присутствующих все еще ограничено.

- С 16 июля 2020 при государственной регистрации заключения брака в территориальных отделах, территориальных секторах ЗАГС Управления ЗАГС Орловской области количество присутствующих лиц ограничено до 10 человек, - сообщили "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.

Напомним, в началом пандемии в регионе ЗАГСы свою работу приостановили. Когда ситуация несколько стабилизировалась молодых вновь стали приглашать в залы, чтобы в торжественной обстановке была возможность создать брак. Правда решившимся на создание семьи жителям региона пришлось жениться в защитных масках, а из приглашенных - только фотограф или видеооператор.

Нынешнее правило о десяти находящихся в ЗАГСе будет действовать до улучшения эпидемиологической ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В 415 орловских магазинах появились таблички с QR-кода о правилах безопасности
Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 23 июля
В микрорайоне «Наугорский» в Орле может появиться новый водовод
В Орловской области молодоженам разрешили приглашать гостей в ЗАГС
Орловских пенсионеров ждет перерасчет пенсии с 1 августа
Орловец лишился денег, случайно зайдя на «двойник» сайта банка-онлайн
В Орле автомобилист с мотоциклистом столкнулись на встречке
Орловчанка обокрала родственницу, попросив телефон для одного звонка
Во Мценске ночью погиб 35-летний мотоциклист
В орловской усадьбе Ивана Тургенева прозвучат рок-хиты
Каждая пятая оплата проезда банковской картой в мире проходит через Сбербанк
На орловской дороге скончался пожилой водитель "Нивы"
На поддержку орловских аграриев выделили более 73 миллионов рублей
На Орловщине выбрали победителя поэтической премии имени Фета
В Железнодорожном районе Орла демонтируют самовольные гаражи