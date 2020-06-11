Любовь во время чумы: как в Орле проходят свадьбы в период пандемии

Коронавирус, расползающийся по планете, все перевернул с ног на голову. Но несмотря на пандемию в Орловской области любящие сердца скрепляют свои союзы официально: ЗАГСы вновь открыли двери для молодоженов. Правда, отпраздновать свадьбу в соответствии со всеми традициями сегодня вряд ли получится. «КП» выясняла, как В Орле происходят бракосочетания в период пандемии.

ВИРУС НЕ ПОМЕХА

Алена и Илья (по просьбе молодоженов мы изменили их имена – ред.) решили создать семью еще до начала пандемии в России.

- Мы подали заявление на регистрацию брака в марте. Тогда президент только объявил, что ближайшая неделя в России будет нерабочей. Свадьбу назначили на июнь, и мы были уверены, что до той поры все вернется на круги своя. Кто же знал, - рассказывает новоиспеченная жена Алена и разводит руками.

Ситуация в начале весны напоминала снежный ком: вот введен режим повышенной готовности, вот всех обязали носить маски, вот число зараженных приблизилось к сотне, а вот все закрылось и все сидят дома, и вообще – сплошной киберпанк вокруг.

Но свадьбу ребята решили не переносить. В конце концов, всего-то и нужно поставить подписи и получить заветное свидетельство о заключении брака, чтобы стать семьей перед лицом государства.

- Мы до последнего не знали, как все будет проходить, удастся ли вообще пожениться в запланированную дату и возможна ли торжественная регистрация. За некоторое время до свадьбы мы пришли в городской ЗАГС, где нам сообщили: да, регистрация будет, но мы никого не пустим, кроме жениха с невестой и фотографа, - делится Алена.

Жених и невеста в масках - коронавирусные реалииФото: Ольга СУПОНЕВА

ПРЫГНУТЬ В ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН

Дальше - интереснее. Такой важный день ведь должен остаться в памяти. Не в лучших традициях фильма «Горько», конечно, но все же праздновать нужно – решили жених и невеста.

- Свадебные салоны не работают, платье пришлось заказать через интернет. На свой страх и риск выбирать размер, штудировать отзывы. Да еще и оплатить пришлось сразу онлайн: из-за коронавируса такие правила. На удивление, оно подошло идеально, - делится девичьими проблемами Алена.

А вот со свадебной прической и макияжем дело обстояло сложнее. В интернете можно найти частные объявление о том, что мастера принимают на дому. На свой страх и риск, что называется. Невеста штудировала предложения «подпольных» парикмахеров и визажистов. А за пару дней до важного дня оперативный штаб региона принял радостное для многих решение: в начале июня салоны красоты открываются.

- Удалось прыгнуть в последний вагон, - рассказывает собеседница. – Накануне бракосочетания открылись магазины, так что вместо традиционных девичника и мальчишника у нас вышла беготня в масках и перчатках по магазинам. Туфли я покупала буквально за несколько часов до регистрации. В торговых залах было не протолкнуться.

В назначенное время жених и невеста подъехали к ЗАГСу в сопровождении небольшого числа родственников. Вежливая работница встретила их у входа:

- Надеваем маски и проходим. Жених, невеста и фотограф. Родителям нельзя.

ПОЦЕЛОВАТЬСЯ МОЖНО

Родных эта новость расстроила. Попытки «договориться» о том, чтобы пустили хотя бы мам провалились: правила есть правила, они едины для всех. Хоть бери ЗАГС штурмом…

Так и вошли в здание трое: без пяти минут муж и жена и единственный свидетель скрепления их союза - фотограф.

Короткая инструкция, пять минут ожидания и молодых приглашают в зал. Свадебный марш сегодня не в исполнении музыкантов, звучит минусовка. Начальница ЗАГСа, в перчатках и маске, зачитывает важные слова. Подписи поставлены, надеты кольца.

Новоиспеченные супруги уверены: зато, будет что детям рассказатьФото: Ольга СУПОНЕВА

- Теперь можете снять маску и поцеловать невесту, - дает регистратор зеленый свет жениху.

Правда, расстаться с защитным средством можно на долю секунды.

Регистрация проходит очень быстро, у стен городского ЗАГСа уже выстроилась свадебная очередь: коронавирус, очевидно, любящим сердцам не помеха, в Орле сейчас царит свадебный ажиотаж.

- Зато будет что рассказать детям, - говорит Алена. – Кто же знал, что мы в такие времена будем жить.