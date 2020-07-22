2020-07-22T14:13:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Власти Орловской области: ситуация по COVID-19 стабилизируется

Темп прироста новых заболевших в регионе не превышает общероссийских показателей
Ольга СУПОНЕВА
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Власти Орловской области: ситуация по COVID-19 стабилизируетсяВласти Орловской области: ситуация по COVID-19 стабилизируетсяФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области темп прироста заболеваемости коронавирусом за прошлую неделю составил 0,8%, что не превышает общероссийских показателей. Власти отмечают, что санитарно-эпидемиологическая ситуация по COVID-19 на Орловщине стабилизируется.

По статистическим данным, за минувшую неделю снизилось число выявленных внебольничных пневмоний среди населения. Их было обнаружено 164, на 100 тысяч человек показатель 22,18, это меньше на 13, 2% в сравнении с предшествующей неделей. При этом за неделю в 32 случаях у пациентов с пневмониями лабораторно подтвердился коронавирус. Цифра также меньше, чем неделей ранее (на 9,5%).

- По состоянию на 21 июля в медучреждениях Орловской области занято 379 коек для COVID-пациентов, свободными остается 159% коечного фонда. С начала июля количество выписанных пациентов преобладает над количеством госпитализированных на 34%, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.

Напомним, по данным на 22 июля 2020 года в регионе зафиксировано 5 403 случая заражания коронавирусом (за весь период мониторинга), сегодня оперштаб сообщил о 25 новых случаях заражения. Выздоровело 4014 человек, скончалось 80 пациентов.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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