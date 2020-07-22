2020-07-22T11:05:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области, новости на 22 июля: скончались еще два человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 22 июля 2020 года
Наталья Меркулова
Поделиться:
Коронавирус в Орловской области, новости на 22 июляКоронавирус в Орловской области, новости на 22 июляФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Сегодня, 22 июля, федеральный оперативный штаб подтвердил еще 25 новых случаев заражения коронавирусом в Орловской области. Всего в регионе, по последним данным, за весь период пандемии в регионе заболели 5 тысяч 403 человека.

Новые случаи заражения коронавирусом в Орловской области на 22 июля 2020

Новые случаи заражения коронавирусом в Орловской области на 22 июля 2020

Согласно обновленной статистике, побороть заболевание смогли еще 64 орловца. Они выписались из больниц накануне. Всего в регионе излечились от COVID-19 уже 4014 человек.

Количество выздоровевших от коронавируса в Орловской области на 22 июля 2020

Количество выздоровевших от коронавируса в Орловской области на 22 июля 2020

Однако увеличилось и число летальных исходов. Накануне умер один пациент с диагнозом «Коронавирусная инфекция», сегодня подтвердились еще два смертельных случая. Таким образом, число скончавшихся в Орловской области достигло 80 человек.

Количество летальных исходов от коронавируса в Орловской области на 22 июля 2020

Количество летальных исходов от коронавируса в Орловской области на 22 июля 2020

В целом по стране ситуация следующая: за последние сутки в 83 регионах России выявлено 5 тысяч 862 заболевших коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии COVID-19 заразились 789 тысяч 190 человек, летальных случаев за все время 12 тысяч 745.

Напоминаем, в Орловской области из-за эпидемиологической ситуации ограничительные меры продлены до 31 июля включительно.

Мы следим за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Орловской области 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эксперт-пульмонолог: 100-процентно защищающая вакцина от коронавируса появится только через несколько лет
Главный внештатный пульмонолог Минздрава по Центральному федеральному округу Андрей Малявин рассказал, стоит ли прививаться от ковида, вредит ли он детям и как меняются переболевшие «короной» люди
Российские ученые впервые получили нейтрализующие коронавирус антитела и рассказали, как это поможет человечеству
В Институте молекулярной и клеточной биологии СО РАН из крови трех переболевших коронавирусом москвичей смогли выделить важные белки, которые помогут создать идеальную вакцину
Новости 24