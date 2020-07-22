Коронавирус в Орловской области, новости на 22 июля: скончались еще два человека

Сегодня, 22 июля, федеральный оперативный штаб подтвердил еще 25 новых случаев заражения коронавирусом в Орловской области. Всего в регионе, по последним данным, за весь период пандемии в регионе заболели 5 тысяч 403 человека.

Новые случаи заражения коронавирусом в Орловской области на 22 июля 2020

Согласно обновленной статистике, побороть заболевание смогли еще 64 орловца. Они выписались из больниц накануне. Всего в регионе излечились от COVID-19 уже 4014 человек.

Количество выздоровевших от коронавируса в Орловской области на 22 июля 2020

Однако увеличилось и число летальных исходов. Накануне умер один пациент с диагнозом «Коронавирусная инфекция», сегодня подтвердились еще два смертельных случая. Таким образом, число скончавшихся в Орловской области достигло 80 человек.

Количество летальных исходов от коронавируса в Орловской области на 22 июля 2020

В целом по стране ситуация следующая: за последние сутки в 83 регионах России выявлено 5 тысяч 862 заболевших коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии COVID-19 заразились 789 тысяч 190 человек, летальных случаев за все время 12 тысяч 745.

Напоминаем, в Орловской области из-за эпидемиологической ситуации ограничительные меры продлены до 31 июля включительно.

Мы следим за развитием ситуации.