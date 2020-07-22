2020-07-22T11:22:59+03:00
Общество

В рамках акции «Сад памяти на Орловщине посадили почти 29 тысяч деревьев

Первыми приняли участие в патриотическом проекте жители Тросны
Наталья Меркулова
Поделиться:
В рамках акции «Сад памяти на Орловщине посадили почти 29 тысяч деревьев. Фото пресс-службы губернатора Орловской областиВ рамках акции «Сад памяти на Орловщине посадили почти 29 тысяч деревьев. Фото пресс-службы губернатора Орловской области
Изменить размер текста:

В Орловской области подводят итоги международной акции «Сад памяти», которая стартовала еще в начале весны. За несколько месяцев теплого сезона в нашем регионе высадили 28 тысяч 612 деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Первый Сад памяти появится в Орловской области на территории поселка Тросна. Местные жители высадили на стадионе 75 молодых саженцев еще 8 апреля. Затем Сады памяти заложили в Орле, Малоархангельском, Урицком Залегощенском, Орловском и других районах области.

- Несколько саженцев активисты передали нашим известным землякам: президенту НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леониду Рошалю, телеведущему Владимиру Березину, футбольному тренеру Юрию Семину и герою России, летчику-космонавту Александру Мисуркину. Они также присоединились к патриотической акции, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти Орловской области: ситуация по COVID-19 стабилизируется
Уехал и не вернулся: в Орловской области ищут 53-летнего мужчину
В Орловской области незаконно продавали снюс через интернет
В Орле ищут очевидцев ДТП с велосипедистом на Кромском шоссе
Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 22 июля
Для орловцев упростили регистрацию квартир по долевому строительству
Орловские полицейские передали подарки для детей из школ-интернатов
В рамках акции «Сад памяти на Орловщине посадили почти 29 тысяч деревьев
Под Орлом 54-летнего водителя сбила его собственная машина
Орловских выпускников приглашают на конкурс селфи «Я сдал ЕГЭ!»
Тройное ДТП на перекрестке в Орле: Госавтоинспекция озвучила подробности
11 орловцев прошли экзамены на право управлять гидроциклом и мотолодкой
В Орловской области взыскали 48 миллионов рублей алиментов в пользу детей
В Орловской области женщина утонула в реке
Орловские энергетики рассказали, как будет проходить замена счетчиков
В Орловской области женщина-инвалид получила лекарства после вмешательства Прокуратуры
В Орловской области за год на 43% выросло число потребительских кредитов, выданных в «Сбербанк Онлайн»