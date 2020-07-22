В рамках акции «Сад памяти на Орловщине посадили почти 29 тысяч деревьев
В Орловской области подводят итоги международной акции «Сад памяти», которая стартовала еще в начале весны. За несколько месяцев теплого сезона в нашем регионе высадили 28 тысяч 612 деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.
Первый Сад памяти появится в Орловской области на территории поселка Тросна. Местные жители высадили на стадионе 75 молодых саженцев еще 8 апреля. Затем Сады памяти заложили в Орле, Малоархангельском, Урицком Залегощенском, Орловском и других районах области.
- Несколько саженцев активисты передали нашим известным землякам: президенту НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леониду Рошалю, телеведущему Владимиру Березину, футбольному тренеру Юрию Семину и герою России, летчику-космонавту Александру Мисуркину. Они также присоединились к патриотической акции, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU