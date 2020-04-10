2020-04-10T10:26:47+03:00
75 лет Великой Победы

В Орловской области появился первый яблоневый Сад Памяти

К международной акции присоединились жители Тросны
Наталья Меркулова
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В Орловской области появился первый яблоневый Сад Памяти. Фото: сайт Правительства Орловской областиВ Орловской области появился первый яблоневый Сад Памяти. Фото: сайт Правительства Орловской области
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8 апреля в селе Тросна местные жители посадили яблоневый сад. 75 молодых саженцев украсили территорию стадиона в районном центре.

Это первый в Орловской области Сад памяти, появившийся в рамках международной акции. Напомним, с 18 марта по 22 июня на территории нашей страны высадят 27 млн саженцев в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне.

- Акция «Сад памяти» – одно из ключевых мероприятий Года Памяти и Славы. Акция затронет не только территорию Российской Федерации, но и соседние страны, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Вскоре памятные деревца появятся и на территории Орловского района. Здесь местные жители планируют создать не только сады, но и Лес Победы, и Дерево памяти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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