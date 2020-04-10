В Орловской области появился первый яблоневый Сад Памяти

10 Апр 2020 2020-04-10T10:26:47+03:00

Изменить размер текста: A A

8 апреля в селе Тросна местные жители посадили яблоневый сад. 75 молодых саженцев украсили территорию стадиона в районном центре.

Это первый в Орловской области Сад памяти, появившийся в рамках международной акции. Напомним, с 18 марта по 22 июня на территории нашей страны высадят 27 млн саженцев в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне.

- Акция «Сад памяти» – одно из ключевых мероприятий Года Памяти и Славы. Акция затронет не только территорию Российской Федерации, но и соседние страны, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Вскоре памятные деревца появятся и на территории Орловского района. Здесь местные жители планируют создать не только сады, но и Лес Победы, и Дерево памяти.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU