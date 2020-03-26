26 Март 2020 2020-03-26T13:05:40+03:00

В Орловском районе появятся «Дерево Памяти» и «Лес Победы» Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Названы населенные пункты, где в этом году высадят юбилейные березки и яблони

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24 марта на рабочем совещании в администрации Орловского района приняли решение об участии во всероссийских акциях «Сад Памяти», «Дерево Памяти», «Лес Победы». Все они посвящены 75-й годовщине Великой Победы.

Сад Памяти этой весной появится на территории Голохвастовского сельского поселения в селе Путимец. Здесь, у братского захоронения, высадят 100 сосен. Еще 20 молодых деревьев займут место в селе Маслово возле детского сада (Масловское сельское поселение).

В районе деревни Сеножать на участке в 6 га соснового леса, посаженного еще в 2015 году, проведут подсадку погибших деревьев.

- По согласованию с КУ ОО «Орловское Лесничество» для посадки подвезут саженцы березы и клена, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орловского района.

Остальные поселения примут участие в акции «Дерево Памяти» и высадят 486 саженцев маньчжурского ореха, клёна, липы, сосны, березы, яблонь, туи, ели, рябины и декоративных кустарников.

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ИСТОЧНИК KP.RU