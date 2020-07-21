2020-07-21T16:17:18+03:00
Общество

Сбербанк улучшил условия рефинансирования ипотеки

Ранее Сбербанк уже снизил ставки по основным ипотечным программам на 0,5 процентных пункта
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В пресс-службе Центрально-Черноземного банка сообщили, что Сбербанк снижает ставки на рефинансирование ипотечных кредитов других банков на 0,6 процентных пункта. Теперь рефинансировать ипотеку в Сбербанке можно по ставке от 7,9% годовых.

Также в рамках программы вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты других банков, задолженность по кредитной карте и получить кредит наличными на любые цели по ставке от 8,4% годовых.

Для рефинансирования ипотеки клиенту не потребуется предоставлять справку об остатке задолженности в другом банке. Достаточно подать заявку на рефинансирование онлайн на DomClick.ru и всего один раз приехать в банк для подписания документов.

Подробные условия рефинансирования ипотеки:

https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/refinancing_mortgages

Напомним, что ранее Сбербанк уже снизил ставки по основным ипотечным программам на 0,5 процентных пункта, а также минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10% для зарплатных клиентов, до 30% — для клиентов, оформляющих ипотеку без подтверждения дохода и занятости.

В Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк за первое полугодие 2020 года выдано жилищных кредитов почти на 24,2 млрд рублей. Свои жилищные условия смогли улучшить более 15,7 тысячи семей. Во втором квартале 2020 года, несмотря на пандемию, количество выданных жилищных кредитов превысило показатели первого квартала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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