2020-07-20T16:29:08+03:00
Общество

На улицах Орла продолжается покос травы

Несколько территорий привели в порядок
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Лето-2020Лето-2020Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

На улицах Орла продолжается сезонный покос травы. Какие территории уже очистили от бурной растительности, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отмечается, что шесть мест массового отдыха уже привели в должный вид. В их числе сквер рядом с областной администрацией, Комсомольский сквер, территория между Тургеневским мостом, улице 7 Ноября и переулком Георгиевским ( сквер Героев Гражданской войны), бульвар Молодежи, парк 400-летия Орла и историко-литературный квартал.

- Сейчас подрядчик осуществляет покос в Семинарском парке и сквере Орловских партизан. Их общая площадь составляет 52 тыс. кв.м. Далее в порядок приведут общественные территории, расположенные в центральной части города, - сообщает пресс-служба Администрации Орла.

Напомним, недавно мы прогулялись по территории Дворянки: о буйной растительности в парке нам сообщила читательница по телефону. Работы еще предстоит немало.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Городская среда в Орле»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Орловской области: зафиксировано больше 500 семейных очагов заражения
В Орловской области стало совершаться меньше преступлений
На улицах Орла продолжается покос травы
Жителям Орла запретили въезжать в лесопарки на автомобилях
Фотофакт: Из-за перекрытой Васильевской улицы в Орле образовались заторы
Из-за перекрытой Васильевской улицы в Орле образовались заторы
Коронавирус в Орловской области: за неделю заболело 338 человек
В деревне под Орлом сгорела баня
На главной площади Орла световая опора травмировала трехлетнего малыша
Под Орлом в аварии с «Мицубиси» пострадала 52-летняя автоледи
Орловские пожарные нашли четырех потерявшихся грибников
21 июля для жителей двух районов Орла будут подвозить воду
Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 20 июля
Когда дома никого: орловцам рассказали как не стать должником за электричество
Под Орлом «Ауди» легла на крышу из-за ДТП с «Фольксвагеном»
В центре Орла иномарка протаранила автобус
Орловский ветеран Абрам Миркин отмечает сегодня свое столетие
Сервис Сбербанка «Безопасный бизнес» предохранит предпринимателей от подозрительных операций
В орловских парках и скверах на асфальте появились правила безопасности
Автовокзал Орла снова продезинфицировали
На Дворянке в Орле прошел очередной незапланированный субботник
Новая неделя на Орловщине жаркой не будет
Под Орлом "Мерседес" протаранил две иномарки и дорожное ограждение
За оплаченные с чужой карты покупки орловец попал под статью о мошенничестве
В Спасском-Лутовиново прошел первый Тургеневский шахматный турнир