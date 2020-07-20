На улицах Орла продолжается покос травы

20 Июль 2020 2020-07-20T16:29:08+03:00

Изменить размер текста: A A

На улицах Орла продолжается сезонный покос травы. Какие территории уже очистили от бурной растительности, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отмечается, что шесть мест массового отдыха уже привели в должный вид. В их числе сквер рядом с областной администрацией, Комсомольский сквер, территория между Тургеневским мостом, улице 7 Ноября и переулком Георгиевским ( сквер Героев Гражданской войны), бульвар Молодежи, парк 400-летия Орла и историко-литературный квартал.

- Сейчас подрядчик осуществляет покос в Семинарском парке и сквере Орловских партизан. Их общая площадь составляет 52 тыс. кв.м. Далее в порядок приведут общественные территории, расположенные в центральной части города, - сообщает пресс-служба Администрации Орла.

Напомним, недавно мы прогулялись по территории Дворянки: о буйной растительности в парке нам сообщила читательница по телефону. Работы еще предстоит немало.

ИСТОЧНИК KP.RU