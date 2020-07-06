Орловцы остались недовольны покосом травы на Дворянке

6 Июль 2020 2020-07-06T12:15:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Орла вновь жалуются на бурьян в центре города. Одна из читательниц «Комсомолки» позвонила в нашу редакцию и посетовала на заросшие в метровой траве тропинки возле дома Лизы Калитиной на Дворянке и аллеи возле сквера Семьи.

Жители Орла жалуются на метровые заросли травы на ДворянкеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Женщина рассказала, гуляла здесь с семьей на выходных и осталась недовольна променадом.

Асфальтированная дорожка недалеко от дома Лизы Калитиной есть, но пройти по ней невозможноФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- На некоторых участках можно с головой скрыться. Особенно на Дворянке. Там вроде асфальтированные дорожки есть, но пройти вглубь невозможно. Не знаешь, где в яму поскользнешься. С ребенком гулять здесь небезопасно, - пояснила звонившая.

Неожиданно в зарослях на Дворянке появляется яма с мусором и мешками с неизвестным содержимымФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фотокор «КП-Орел» прошелся по маршруту, который озвучила женщина, и запечатлел, как сейчас здесь обстоит дело. Оказалось, вдоль дорожек трава в целом скошена, но если чуть отклониться от них - неминуемо угодишь в крапиву.

Сломанные лавочки и заросшие клубмы в финале променадаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Плановая работа по покосу травы ведется ежедневно, без выходных и праздников. Упор делается на центральные улицы, затем улицы, так называемой, второй очереди, где пролегают обильные пешие и транспортные потоки, в финале улицы частного сектора. Работаем, в том числе и по точечным заявкам жителей, которые поступают в социальные сети, - пояснили «КП» в пресс-службе администрации города.

Аллеии возле Сквера семьи в ОрлеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU