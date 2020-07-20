Жителям Орла запретили въезжать в лесопарки на автомобилях

В лесопарки "Лужки" и "Андриабуж" запретили въезд на автомобилях Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле введен особый противопожарный режим. На время его действия для горожан действует ряд ограничений.

Особый режим ввели с 17 июля, связано это с вероятностью пожаров, обостряющейся из-за жаркой погоды. Какие ограничения придется испытать орловцам? Во-первых, в лесопарки нельзя въехать на автомобиле, в частности это касается Лужсковского леса и леса Андриабуж. Ограничено здесь будет и само пребывание любителей отдыха на природе. Запрещены все виды работ, за исключением аварийно-спасательных и связанных с обеспечением пожарной безопасности.

- На территории лесопарков организовано патрулирование добровольной пожарной охраны и сотрудников УМВД по городу Орлу. Налажено оперативное взаимодействие с пожарно-спасательными частями, - сообщили "КП" в пресс-службе Администрации Орла.

Отметим, что особый противопожарный режим действует и на территории других муниципальных образований региона.