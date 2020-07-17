В Орле снова объявлен особый противопожарный режим

17 Июль 2020 2020-07-17T14:22:51+03:00

На шашлыки в лес теперь не сходишь

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В Орловской области вновь объявлен особый противопожарный режим. Решение принято в связи с грядущим потеплением и возможными негативными последствиями жаркой погоды.

Введенный режим подразумевает под собой ограничение на посещение лесов: нельзя въезжать в них на транспорте, разводить костры, проводить какие-то ни было массовые мероприятия, а также любые работы, связанные с использованием открытого огня. Нарушителям грозят штрафы.

- Напомним, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей, на должностных лиц – от 20000 до 40000 рублей, на юридических лиц – от 300000 до 500000 рублей, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU