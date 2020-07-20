2020-07-20T11:57:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 20 июля

Рассказываем, сколько человек подхватили COVID-19 в каждом из районов региона
Ольга СУПОНЕВА
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Данные регионального оперштабаДанные регионального оперштаба
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В Орловской области число зараженных коронавирусом за весь период наблюдения достигло 5 тысяч 349 человек, с подтвержденным 20 июля новым 31 случаем заражения. Рассказываем, какова география распространения инфекции по региону.

Обновленную карту представил оперативный штаб области. Согласно ей, в Орле заболело 2590 человек, в Орловском районе уже 606 заболевших, в Мценске и районе 564 заразившихся, в Ливнах и Ливенском районе 240, в Дмитровском районе 115, в Урицком 112, приблизилось к сотне число заболевших в Новодеревеньковском районе - 99 человек здесь подхватили COVID-19.

Муниципальные образования, где от пятидесяти до ста заболевших: Хотынецкий район - 91, Новосильский - 80, Свердловский - 74, Верховский - 72, Кромской - 70, Шаблыкинский - 59, Знаменский и Покровский - по 58, Малоархангельский - 55, Глазуновский - 53.

Территории, где заболело менее пятидесяти человек: Должанский - 47, Колпнянский - 39, Залегощенский - 38, Троснянский - 37, Сосковский - 26, Корсаковский - 21, Краснозоренский - 18.

У соседей Орловщины ситуация складывается следующим образом: в Тульской области 7,9 тыс. заболевших, в Калужской 6,9 тыс., в Брянской более 7 тысяч, в Курской 5,8 тысяч, в Липецкой 4,4 тысячи.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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