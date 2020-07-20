2020-07-20T11:30:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области, новости на 20 июля: новые случаи заражения, выздоровления и летальные исходы

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 20 июля 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Рассказываем о ситуации с коронавирусом, складывающейся в Орловской области на 20 июляРассказываем о ситуации с коронавирусом, складывающейся в Орловской области на 20 июляФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области на 20 июля 2020 года подтвердился еще 31 случай заражения коронавирусной инфекцией среди жителей. Всего в регионе, по данным федерального оперативного штаба, заболело 5 тысяч 349 человек. Это данные за весь период пандемии.

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Согласно обновленной статистике, еще 10 орловцев выписано по выздоровлению за прошедший день. Всего в регионе сумели победить COVID-19 уже 3 тысячи 880 человек.

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Летальных исходов за сутки не прибавилось. Число скончавшихся в Орловской области составило 77 человек.

В России в целом складывается следующая ситуация. Выявлено еще 5 тысяч 940 случаев инфицирования коронавирусом. С нарастающим итогом число заболевших в РФ составляет 777 тысяч 486 человек. Из этого количества 553 тысячи 602 человека уже выздоровели, за сутки статистика выздоровевших пополнилась еще 3 тысячами 258 выписанными пациентами. Летальных исходов зафиксировано еще 85 Всего скончалось 12 тысяч 427 человек с лабораторно подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция".

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В Орловской области продолжает действовать режим повышенной готовности и антикоронавирусные меры - они продлены до 31 июля включительно. При этом постепенно к прежней жизни регион все-таки возвращается. Так, с сегодняшнего дня 20 июля, возобновится диспансеризация и заработают круглосуточные стационары.

Мы следим за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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