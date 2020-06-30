2020-06-30T09:27:42+03:00
Общество

Коронавирус в Орловской области: когда к обычному режиму работы вернутся больницы, детские сады, музеи, соцучреждения

Андрей Клычков рассказал о переходе региона ко второму этапу снятия ограничений
Ольга СУПОНЕВА
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Орловская область переходит ко второму этапу снятия ограничений по коронавирусуОрловская область переходит ко второму этапу снятия ограничений по коронавирусуФото: Ольга СУПОНЕВА
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Орловская область переходит ко второму этапу снятия ограничений, принятых в связи с распространением в регионе коронавирусной инфекции. О том, как регион в дальнейшем будет возвращаться к привычной жизни рассказал губернатор Андрей Клычков в прямом эфире 29 июня.

С 1 июля 2020 года открываются фитнес-центры, солярии, бани и сауны, бассейны, массажные салоны, санатории и загородные оздоровительные лагеря. Работать они будут при соблюдении правил безопасности: дезинфекцию и соблюдение дистанции никто не отменял.

С 10 июля откроются кафе и бары. Условие для возобновления их работы – установка перегородок либо же расставленные на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга столы.

С 13 июля возобновятся медицинские осмотры и заработают дневные стационары. Также возобновятся спортивные тренировки и мероприятия, правда пока что - без участия зрителей.

С 16 июля к работе вернутся дома-интернаты, а также стационарные отделения центров социального обслуживания населения с учетом снятия режима 14-дневных закрытых смен. Карантин сохранится на нужные период в соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой в области, а также раз в две недели будет проводиться тестирование сотрудников на COVID-19.

С 20 июля возобновится диспансеризация и заработают круглосуточные стационары.

С 1 августа все детские сады региона вновь откроются для малышей в прежнем режиме. Также к штатному режиму работы вернутся средние профессиональные образовательные организации.

С 10 августа больницы вернутся к работе в своем прежнем режиме: оказание медицинской помощи будет выполняться в полном объеме. При этом количество перепрофилированных коек для коронавирусных больных начнут сокращать (если позволит эпидемиологическая ситуация).

С 31 августа вновь стартуют спортивные мероприятия и состязания, на которые можно будет прийти и зрителям.

А с 1 сентября откроются школы и в обычном режиме стартует новый учебный год. Также в первый день осени к работе вернутся бюджетные учреждения социального обслуживания населения, а сотрудники учреждений культуры с удаленки перейдут к обычному режиму работы.

- Подчеркну, что функционирование указанных организаций будет возможно исключительно при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и с учетом динамики развития пандемии в регионе, - отметил губернатор Андрей Клычков.

Напомним, число заболевших коронавирусом в Орловской области за весь период наблюдения приблизилось к 4,5 тысячам человек.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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