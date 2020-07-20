2020-07-20T10:44:04+03:00
Общество

Орловский ветеран Абрам Миркин отмечает сегодня свое столетие

Фронтовик даже в таком солидном возрасте продолжает занимать спортом и ведет активный образ жизни
Наталья Меркулова
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Орловский ветеран Абрам Миркин отмечает 20 июля свое столетиеОрловский ветеран Абрам Миркин отмечает 20 июля свое столетие
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Имя ветерана Абрама Израильивича Миркина хорошо известно многим орловцам. Фронтовик, прошедший всю войну, в своем солидном возрасте не унывает, продолжает вести активный образ жизни и даже сдает ежегодно ГТО с отличием. Сегодня, 20 июля, ему исполнилось 100 лет.

В этот праздничный день, как сообщает ОГТРК, ветерана ждет праздничный концерт от Городского центра культуры прямо во дворе его дома.

Абрам Израильивич не скрывает секрет своей бодрости духа и жизнерадостности, признается: в 100 лет жизнь только начинается.

- День у меня расписан практически по минутам. Всегда рано встаю, делаю зарядку, затем прогулка на свежем воздухе и веду здоровый образ жизни. Помогают и придают мне духовных сил мои дети и внуки, - рассказывал ветеран журналистам ТАСС после очередного личного спортивного рекорда.

Абрам Миркин всю свою жизнь занимался физическим трудом: жил в деревне и с десяти лет работал в колхозе. Призвали его в армию еще в 1940 году сразу после окончания школы. Войну же он встретил в 351 зенитном артиллерийском полку недалеко от Ленинграда с первого до последнего дня. После Победы приехал в Орел.

В этом году «орловскую легенду» навещали актер Максим Виторган и певица Юлия Савичева. Впервые встретившись с ветераном, девушка была покорена его добродушием и активностью. Тогда он подарил ей небольшую корзинку, сделанную своими руками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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