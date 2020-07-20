2020-07-20T10:16:08+03:00
Общество

Сервис Сбербанка «Безопасный бизнес» предохранит предпринимателей от подозрительных операций

Услуга интегрирована в интернет-банк «Сбербанк Бизнес Онлайн» и не требует дополнительной установки
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В «Сбербанк Бизнес Онлайн» запущен сервис «Безопасный бизнес», который поможет корпоративным клиентам отслеживать риск блокировки и избегать комплаенс-ограничений, связанных со 115-ФЗ. Об этом сообщили в пресс-службе Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк.

Напомним, что банки обязаны отслеживать операции по счетам и ограничивать те из них, которые соответствуют критериям сомнительных, в соответствии с законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и/или финансированию терроризма».

Сервис Сбербанка «Безопасный бизнес» анализирует все финансовые события клиента, рассчитывает и показывает в цветовых индикаторах ключевые показатели и допустимые границы в соответствии с рекомендованными значениями Банка России. Таким образом, сервис помогает клиенту отслеживать корректность его финансовых операций и минимизировать риск получения комплаенс-запросов от банка.

Сервис интегрирован в интернет-банк «Сбербанк Бизнес Онлайн» и не требует дополнительной установки, уточнили в пресс-службе Центрально-Черноземного банка.

- Часто клиенты по неосторожности ведут бизнес так, что банку приходится запрашивать пояснения и документы относительно их деятельности. Для предпринимателя получение такого запроса от банка — это всегда болезненная ситуация. Во-первых, потому что он обязан оперативно отреагировать на него: представить пояснения и необходимые документы — иначе банк может приостановить возможность в дистанционном режиме пользоваться средствами на счёте, что негативно повлияет на бизнес клиента. Во-вторых, он часто не понимает, чем привлек внимание обслуживающего банка, что сделал не так. Сервис «Безопасный бизнес» разъясняет предпринимателю, какие операции могут стать подозрительными для банка, помогает действовать в безопасной зоне и избегать риска получения подобных запросов, - рассказал вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» СбербанкаСтанислав Карташов.

Стоит добавить, что благодаря наличию удобных и полезных цифровых сервисов, а также широкому перечню программ по поддержке малого бизнеса, во втором квартале 2020 года количество новых корпоративных клиентов, открывших счета в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк составило почти 12 тысяч. Темп роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года превысил 115%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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