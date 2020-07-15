Орловцам запретили купаться в озере Светлая жизнь

15 Июль 2020 2020-07-15T16:08:32+03:00

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В главном городском озере Орла - Светлой жизни - запретили купаться. Причиной для ограничений стали проведенные специалистами Роспотребнадзора исследования воды.

В очередной раз пробы воды из рек, прудов, озер региона прошли лабораторное исследование на соответствие санитарным нормам. Как оказалось, в Светлой жизни вода им не соответствует. Поэтому с 13 июля купаться в озере официально запрещено, о чем оповестит объявление на пляже.

- Также до 16 июля будет проведено обследование прилегающей к зоне отдыха территории на наличие несанкционированных сбросов сточных вод, - пояснили "Комсомолке" в пресс-службе Администрации Орла.

Конечно, погода в последние дни и не располагает к отдыху на воде, однако горожан просят соблюдать и правила безопасности, и социальную дистанцию.

Отметим, что купаться можно в Оке: здесь вода, отобранная в районе центрального пляжа, прошла проверку и нормам соответствует.

ИСТОЧНИК KP.RU