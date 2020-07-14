Роспотребнадзор вновь устроил проверку воды в реках и озерах Орловщины

14 Июль 2020 2020-07-14T15:33:32+03:00

Далеко не всем местам для купания дали "зеленый свет" Фото: Ольга СУПОНЕВА

В ведомстве уверены: в некоторых водоемах лучше не купаться

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В Орловской области специалисты Роспотребнадзора устроили очередную проверку качества воды в реках, прудах и озерах региона. Далеко не всем местам для купания дали "зеленый свет".

Так, в самом Орле из двух разрешенных мест отдыха на воде только вода в Оке (пляж в районе городского парка) соответствует санитарным требованиям. Лабораторное исследование проб воды из озера Светлая жизнь показало несоответствие химических показателей. Помимо Светлой жизни требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим показателям не соответствуют пруд Андриабуж в Орловском районе и река Зуша в селе Корсаково. Владельцам, отвечающим за указанные пляжи, Роспотребнадзор направил предписание о запрете купания.

Также, по сообщению пресс-службы регионального ведомства, вода не соответствовала требованиям в следующих местах: пруд Беленький в Малоархангельском районе, озеро Старое в Хотынецком районе и река Мох (муниципальный пляж) в поселке Шаблыкино.

ИСТОЧНИК KP.RU