26 июля в Орле не состоится акция Бессмертный полк
Накануне, 13 июля, во время еженедельного прямого эфира в соцсетях губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об очередном переносе акции Бессмертный полк. Памятное событие не состоится 26 июля из-за пандемии коронавируса. Ограничительные меры из-за нее продлили до конца месяца.
Точную дату, когда же жители Орловщины смогут пройти с портретами своих родных, участников Великой Отечественной войны пока не называется.
Напомним, Всероссийская акция проводится в нашей стране уже много лет на День Победы. Однако в этом году она состоялась в онлайн-формате.
- Исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки, пока мы не планируем проведения общего Бессмертного полка 26 июля. При этом мы готовим на разные даты разные организационные мероприятия по проведению, в том числе, и 5 августа. Но все будет зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки, - пояснил Андрей Клычков.
ИСТОЧНИК KP.RU
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