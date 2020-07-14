26 июля в Орле не состоится акция Бессмертный полк

14 Июль 2020 2020-07-14T10:19:59+03:00

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Накануне, 13 июля, во время еженедельного прямого эфира в соцсетях губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об очередном переносе акции Бессмертный полк. Памятное событие не состоится 26 июля из-за пандемии коронавируса. Ограничительные меры из-за нее продлили до конца месяца.

Точную дату, когда же жители Орловщины смогут пройти с портретами своих родных, участников Великой Отечественной войны пока не называется.

Напомним, Всероссийская акция проводится в нашей стране уже много лет на День Победы. Однако в этом году она состоялась в онлайн-формате.

- Исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки, пока мы не планируем проведения общего Бессмертного полка 26 июля. При этом мы готовим на разные даты разные организационные мероприятия по проведению, в том числе, и 5 августа. Но все будет зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки, - пояснил Андрей Клычков.

ИСТОЧНИК KP.RU