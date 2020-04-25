«Бессмертный полк» в Орле пройдет в онлайн формате

25 Апр 2020 2020-04-25T08:55:13+03:00

Рассказать о боевом пути родственника фронтовика можно будет на нескольких интернет-площадках

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«Бессмертный полк» - эта всероссийская акция уже много лет проходит в России, став одним из самых долгожданных моментов празднования Дня Победы. Однако в этом году памятное событие решено перенести из-за пандемии коронавируса.

9 мая «Бессмертный полк» решено провести в онлайн формате. Каждый желающий сможет дистанционно рассказать о воинском пути и подвиге своих родных, почтить их память.

- Мы приглашаем орловцев присоединиться к акции «Бессмертный полк» в новом формате. У каждого из нас есть фотографии своих дедов и прадедов. Таким образом мы покажем наше общее единение и отношение к 9 мая, - обратился к жителям региона губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Трансляция «Шествия» запланирована на различных online-платформах, портале Бессмертного полка России www.polkrf.ru. Проект «Бессмертный полк - онлайн» презентуют 27 апреля на площадке РИА Новости.

Чтобы стать участником праздничной акции нужно добавить фото и информацию о родственнике-ветеране на одной из площадок – официальном сайте проекта «Банк Памяти», в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассниках» или портале Бессмертного полка России.

Так будет создана единая база данных, из которой автоматически сформируется видеоряд из фотографий участника войны и его родственника.

ИСТОЧНИК KP.RU