В орловском парке Победы в этом году появятся беговые и велосипедные дорожки

13 Июль 2020 2020-07-13T16:18:03+03:00

В парке Победы в этом году появятся беговые и велосипедные дорожки Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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Губернатор Орловской области Андрей Клычков прокомментировал результаты рейтингового голосования по развитию общественных территорий в рамках проекта «Народный бюджет». Напомним, оно проходило в облцентре с 25 июля по 1 июля включительно.

Большинство жителей Орла отдали свое предпочтение благоустройству парка Победы (за него проголосовали 39 тысяч 757 человек) и сквер Комсомольцев (24 тысячи 772 человека). Всего в рейтинговом голосовании принимали участие 93 тысячи 745 респондентов, а на выбор им были представлены 52 общественные территории.

В соцсетях глава региона пояснил, что реконструкция парка Победы рассчитана на два года. В 2020-м здесь должны появиться беговые и велосипедные дорожки, освещение. Однако основная задача в этом году - санитарная очистка 39 гектаров.

- В целом на 2020 год выделено 60 млн рублей. Уверен, что лесной массив важно сохранить как своего рода экологический каркас областного центра, где можно отдохнуть от городской суеты. Убежден, что все задуманные планы мы вместе обязательно реализуем, - добавил Андрей Клычков.

Что же касается сквера Комсомольцев возле главного корпуса ОГУ им. Тургенева, то здесь появится зона для занятий спортом. Общая сумма на реализацию данного проекта составит порядка 40 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU