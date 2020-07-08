2020-07-08T17:38:51+03:00
Общество

Парк Победы в Орле благоустроят в этом году

В областном центре подвели итоги рейтингового голосования в рамках проекта «Народный бюджет»
Наталья Меркулова
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В Орле подвели итоги рейтингового голосования по благоустройству общественных территорий на 2020 и 2021 годыВ Орле подвели итоги рейтингового голосования по благоустройству общественных территорий на 2020 и 2021 годыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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6 июля члены общественной комиссии подвели итоги рейтингового голосования по выбору территорий благоустройства на вторую половину 2020 года и 2021-го. Напомним, с 25 июня по 1 июля делали выбор сразу по двум пунктам «Формирование современной городской среды» и «Народный бюджет».

В рамках последнего определились территории, которые отремонтируют и благоустроят уже в этом году. Обновление ждет парк Победы (за него проголосовали 39 тысяч 757 человек) и сквер Комсомольцев (24 тысячи 772 человека). Работы здесь начнутся уже в сентябре и должны завершиться до 30 ноября.

Что же касается 2021 года, то горожане проголосовали за продолжение реконструкции Детского парка. Такое мнение выразили 42 251 орловцев.

- Всего в голосовании приняло участие 93 тысячи 745 респондентов. На выбор были представлены 52 общественные территории, закрепленные в программе «Формирование современной городской среды», - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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