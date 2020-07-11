2020-07-11T09:01:45+03:00
Общество

До Орловского Полесья пустят прямой рейсовый автобус

Экспресс рейс будет курсировать по выходным дням
Наталья Меркулова
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До Орловского Полесья пустят прямой рейсовый автобусДо Орловского Полесья пустят прямой рейсовый автобусФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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До национального парка «Орловское Полесье» теперь можно будет добраться из Орла прямым рейсовым автобусом без пересадок. Такую информацию со ссылкой на Зоовольерный комплекс Хотынецкого природного парка опубликовали на официальной странице регионального Туристского центра.

Запустят новый рейс до зоовольерного комплекса парка с 18 июля. Затем он будет работать каждую субботу и воскресенье.

Отправление транспорта в 10 часов утра с автовокзала в Орле. Прибытие на место в 11:30.

- Обратный автобус до Орла будет отправляться в 14:00, прибытие в областной центр в 15:30. Приобрести билеты можно на сайте или в кассах автовокзала Орел, в стоимость входит проезд до национального парка Орловское Полесье и обратное возвращение, - сообщают сотрудники Зоовольерного комплекса.

Пока время пребывания посетителей в Орловском Полесье не большое – всего два с половиной часа. Однако специалисты парка обещают учесть пожелания гостей и возможно увеличить время до обратного автобуса.

Напомним, ранее прямой рейсовый автобус пустили до усадьбы Тургенева в Спасском-Лутовиново.

ИСТОЧНИК KP.RU

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