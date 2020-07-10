2020-07-10T15:42:47+03:00
Общество

Орловские полицейские задержали лихача, сбившего 11-летнюю девочку

Мужчина без водительских прав скрылся с места аварии
Наталья Меркулова
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Орловские полицейские задержали лихача, сбившего 11-летнюю девочкуОрловские полицейские задержали лихача, сбившего 11-летнюю девочкуФото: Архив "КП"
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Орловские полицейские задержали в Хотынецком районе лихача, сбившего 11-летнюю девочку. Мужчина, уже лишенный водительских прав, скрылся с места аварии и оставил ребенка без помощи.

Инцидент произошел в райцентре 4 июля в районе 10 часов вечера. Лихач на «ВАЗ-2112» ехал по улице Цветочная, когда случилось ДТП. Впоследствии девочку госпитализировали.

- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий личность водителя установлена. Сейчас в его отношении ведется административное расследование по статьям 12.24 КоАП РФ «Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего» и 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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