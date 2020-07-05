В Орловской области водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП

5 Июль 2020 2020-07-05T10:20:42+03:00

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В Орловской области водитель сбил ребенка на проезжей части и скрылся с места ДТП. Сейчас девочка в больнице, а розыском негодяя занимаются полицейские.

Все случилось в поселке Хотынец поздним вечером субботы, 4 июля, на Цветочной улице. Примерно в начале одиннадцатого часа вечера неустановленный водитель на неустановленном транспорте сбил 11-летнюю девочку, которая шла по краю дороги справа. Водитель ехал со стороны "Болхов - Орел - Витебск" в сторону поселка Нива Свободы. Девочка была одна, без сопровождения взрослых.

- В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в Детскую областную клиническую больницу. Розыском виновника ДТП занимаются сотрудники полиции, - сообщили корреспонденту "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU