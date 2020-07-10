2020-07-10T11:10:30+03:00
Общество

Уже 600 субъектов орловского бизнеса получили кредит под 2%

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Центр антикризисной поддержки «Мой Бизнес» напоминает, что в Орловской области с 1 июня стартовала программа льготного кредитования субъектов МСП. Сумма выданных кредитов приближается к 800 млн рублей. 90% орловских предпринимателей обратились в Сбербанк. Однако, есть ещё три орловских банка аккредитованных для выдачи льготных кредитов под 2 %.

Орловское отделение №8595 ПАО Сбербанк, Региональный операционный офис «Орловский» Банка ВТБ (ПАО), Орловский Региональный Филиал АО «Россельхозбанк», ПАО Банк «ФК Открытие» - в этих банках выдают спецкредит под 2% годовых орловскому бизнесу.

Льготный кредит направлен на поддержку предпринимателей и сохранение занятости, поэтому предусматривает возможность не возвращать кредит и проценты по нему частично или полностью в зависимости от процента увольнений. Заемные средства можно использовать на заработную плату персонала, оплачивать текущие нужды бизнеса, гасить ранее взятые кредиты. Сумма кредитования рассчитывается исходя из численности работников по состоянию на 1 июня 2020 года.

На кредиты смогут рассчитывать компании из пострадавших отраслей и социально ориентированные НКО, а также ряд производственных компаний из отраслей, требующих поддержки для возобновления деятельности. Если заёмщик относится к категории малое или микропредприятие, при выдаче кредита будет учитываться как основной, так и дополнительный ОКВЭДы. Льготный кредит можно получить с 1 июня по 1 ноября. Чем раньше будет подана заявка, тем больше будет доступная сумма кредита.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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