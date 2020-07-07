2020-07-07T11:36:18+03:00
Общество

На 1-й Посадской в Орле ограничат движение с августа до середины сентября

Неудобства связаны с заменой газовых труб
Ольга СУПОНЕВА
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С августа и до середины сентября автолюбителям стоит быть внимательнее при проезде по 1-й Посадской улицеС августа и до середины сентября автолюбителям стоит быть внимательнее при проезде по 1-й Посадской улицеФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орле еще на одной улице ограничат движения. С августа и до середины сентября автолюбителям стоит быть внимательнее при проезде по 1-й Посадской улице.

Об ограничениях сообщили в пресс-службе Администрации Орла. С 6 августа и до 11 сентября транспорту придется потесниться на участке от дома №22 по 1-й Посадской до Карачевского шоссе.

- Движение транспортных средств будет временно ограничено в в связи с заменой участка сети газопровода, - пояснили в пресс-службе.

Напомним, что в областном центре также будет временно ограничено движение троллейбусов по улице Тургенева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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