6 Июль 2020 2020-07-06T10:38:43+03:00

В Орле временно прервется движение троллейбусов по Тургеневской улице Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Коммунальщики приступают к сносу сухих деревьев в Советском районе города

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В Орле временно прервется движение троллейбусов по Тургеневской улице. Ждут ограничения и для транспортного потока в целом. Причина - коммунальщики приступают к сносу сухих деревьев в Советском районе города.

Отключение линии электропередач и контактной сети троллейбусов произойдет 15 июля с 9 утра до 16 часов вечера на улице Тургенева в районе домов №11 и №16.

Кроме того, скоро автомобилистов ждет перекрытие дороги по Васильевской улице (на участке от улицы 1-й Посадской до переулка Соляного). Здесь будут идти работы замене участка сети газопровода среднего давления.

- С 8 часов утра 20 июля до 17 часов вечера 11 сентября движение будет организовано по схеме: ул. Васильевская — ул. Садово-Пушкарная — ул. Карачевская — ул. 1-я Посадская, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU