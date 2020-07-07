С 10 июля в Орловской области откроются кафе и рестораны

7 Июль 2020 2020-07-07T09:43:22+03:00

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В Орловской области с 10 июля откроются кафе, рестораны и другие учреждения общепита. Они будут работать при условии соблюдения мер безопасности по COVID-19.

Напомним, сейчас в регионе постепенно смягчаются антикоронавирусные меры, Орловщина находится на втором этапе снятия ограничений. Так, исходя из ситуации власти приняли решение о возможности открытия сферы общепита. В конце июня орловцев стали пускать на летние веранды, а с 10 июля откроются и залы в помещениях. Правда, при соблюдении целого рядя правил.

В их числе - дистанцирование посетителей (столы должны стоять на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга, либо же необходимо установить перегородки), дезинфекция помещений, ношение средств индивидуальной защиты персоналом. Устроить торжество при этом в ресторане пока что будет нельзя.

- Будем проверять, меры дистанцирования, отсутствие банкетов. Все спрашивают: когда можно свадьбу сыграть? Пока нельзя никаких свадеб. Это не мое желание, это ваша же безопасность, - прокомментировал губернатор Андрей Клычков в ходе прямого эфира по теме COVID-19 в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU