2020-07-07T09:43:22+03:00
Общество

С 10 июля в Орловской области откроются кафе и рестораны

Учреждения общепита будут работать при условии соблюдения мер безопасности по COVID-19
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
С 10 июля в Орловской области откроются кафе и рестораныС 10 июля в Орловской области откроются кафе и рестораныФото: Ольга СУПОНЕВА
Изменить размер текста:

В Орловской области с 10 июля откроются кафе, рестораны и другие учреждения общепита. Они будут работать при условии соблюдения мер безопасности по COVID-19.

Напомним, сейчас в регионе постепенно смягчаются антикоронавирусные меры, Орловщина находится на втором этапе снятия ограничений. Так, исходя из ситуации власти приняли решение о возможности открытия сферы общепита. В конце июня орловцев стали пускать на летние веранды, а с 10 июля откроются и залы в помещениях. Правда, при соблюдении целого рядя правил.

В их числе - дистанцирование посетителей (столы должны стоять на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга, либо же необходимо установить перегородки), дезинфекция помещений, ношение средств индивидуальной защиты персоналом. Устроить торжество при этом в ресторане пока что будет нельзя.

- Будем проверять, меры дистанцирования, отсутствие банкетов. Все спрашивают: когда можно свадьбу сыграть? Пока нельзя никаких свадеб. Это не мое желание, это ваша же безопасность, - прокомментировал губернатор Андрей Клычков в ходе прямого эфира по теме COVID-19 в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Орловской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Орловчанка лишилась телефона, отлучившись на несколько минут с работы
На 1-й Посадской в Орле ограничат движение с августа до середины сентября
Орловский СК озвучил подробности гибели 13-летнего мальчика в пруду
Собутыльник ударил орловца ножом в живот и тот ушел домой
Число заболевших коронавирусом в Орловской области на 7 июля составило 4795 человек
В орловских музеях посчитали посетителей после снятия ограничений
Орловца поймали с поличным, когда он вылезал из окна финансовой организации
Под Орлом в пруду утонул 13-летний мальчик
В ряде орловских магазинов продавали радужную форель под видом семги
С 10 июля в Орловской области откроются кафе и рестораны
В Орловской области в 2020 году отремонтируют дополнительно 6 дорог
В орловских колониях возобновили прием передач и посылок
В Орле из-за стиральной машины едва не сгорела квартира
В Орле презентовали книгу о барде Евгении Аграновиче
Новый продукт для финансирования проектов застройщиков запускает Сбербанк
Очередного закладчика наркотиков поймали полицейские в Орле
Коронавирус в Орловской области: у 151 человека обнаружены антитела к инфекции
Грозы и до +37 градусов жары ожидается на Орловщине в ближайшие сутки