2020-07-02T17:37:39+03:00
Общество

Изменения в Конституцию РФ одобрили 79, 7% жителей Орловской области

Итоги голосования подвели на заседании регионального Избиркома
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: Избирком Орловской областиФото: Избирком Орловской области
Изменить размер текста:

В Орле состоялось заседание регионального Избиркома, посвященное подведению итогов голосования по поправкам в Конституцию РФ. Внесение поправок одобрили 79,7% жителей Орловской области.

Явка в регионе составила 75,69%, из общего числа избирателей, внесенных в списки (617 тысяч 196 человек) свой выбор сделали 467 тысяч 143 человека, при этом большинство проголосовало еще до 1 июля.

- По итогам общероссийского голосования за одобрение изменений в Конституцию Российской Федерации проголосовало 372 411 участников голосования, что составляет 79,74 % от общего числа принявших участие в общероссийском голосовании, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Смотрите наш фоторепортаж о едином дне голосования здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орловской области "ВАЗ" протаранил автобус на перекрестке
Изменения в Конституцию РФ одобрили 79, 7% жителей Орловской области
В Орле нашли фантомную площадку по производству вареников
Четыре очага заболеваемости коронавирусом сохраняется на Орловщине
Сбербанк открыл сезон летних промовкладов
В двух районах Орловской области уничтожили снаряды времен ВОВ
За полгода орловцы оформили более шести тысяч ипотечных сделок
Орел присоединился к фотопроекту «Герои России, какими их не видел никто»
Музей в Спасском-Лутовиново вновь откроет двери для посещений
В трех районах Орловской области все пациенты с COVID победили болезнь
Иван Залогин: "Все скончавшиеся пациенты с коронавирусом в Орловской области имели тяжелые сопутствующие патологии"
ФОТОРЕПОРТАЖ: как в Орловской области проходило голосование по поправкам в Конституцию
Более 5 тысяч бюллетеней в Орловской области признали недействительными
Пожилая орловчанка лишилась 600 тысяч рублей из-за мошенницы
Орловец попытался пронести элитный алкоголь мимо кассы и попался
Для орловских инвалидов упростили замену колясок и ортезов
В Орловской области не всем предпринимателям снизили налоги в период пандемии
В Орловской области водитель «Смарта» протаранил дерево, вылетев в кювет
Четверо орловцев остались без водительских прав из-за мед диагнозов
В Орле велосипедист сбил пешехода
В Орловской области поправки в Конституцию одобрили почти 80% избирателей
Орловские энергетики в июле будут принимать клиентов в офисах
Орловец нашел банковские карты и отправился за покупками
В Орловской области ЗАГСы начнут пускать гостей на свадьбу
В Орле отблагодарили волонтеров, помогающих во время пандемии