Изменения в Конституцию РФ одобрили 79, 7% жителей Орловской области

2 Июль 2020 2020-07-02T17:37:39+03:00

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В Орле состоялось заседание регионального Избиркома, посвященное подведению итогов голосования по поправкам в Конституцию РФ. Внесение поправок одобрили 79,7% жителей Орловской области.

Явка в регионе составила 75,69%, из общего числа избирателей, внесенных в списки (617 тысяч 196 человек) свой выбор сделали 467 тысяч 143 человека, при этом большинство проголосовало еще до 1 июля.

- По итогам общероссийского голосования за одобрение изменений в Конституцию Российской Федерации проголосовало 372 411 участников голосования, что составляет 79,74 % от общего числа принявших участие в общероссийском голосовании, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Смотрите наш фоторепортаж о едином дне голосования здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU