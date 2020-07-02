2 Июль 2020 2020-07-02T13:08:57+03:00

ФОТОРЕПОРТАЖ: как в Орловской области проходило голосование по поправкам в Конституцию Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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С 25 июня по 1 июля включительно жители Орловской области, как и жителям всей страны, делали свой выбор на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Члены избирательной комиссии встречали орловцев в защитных масках, халатах и перчаткахФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации по коронавирусу в регионе голосование проходило с жестким соблюдением правил и повышенной готовности. Члены избирательной комиссии встречали орловцев в защитных масках, халатах и перчатках, а участникам голосования на входе бесконтактно измеряли температуру, проводили обработку рук антисептиком, выдача маски, перчатки и индивидуальную ручку.

Дезинфекция на избирательном участкеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Для голосования рядом со 723 стационарными участками оборудовали 60 площадок на открытом воздухе. Кроме того, в 1 тысячи 141 населенном пункте организовали выездное голосование. В списки были включены 616 тысяч 885 избирателей.

По данным Избирательной комиссии Орловской области на 1:34 часов 2 июля, в голосовании приняли участие 467 тысяч 143 человека. 79,74% (37 тысяч 2411) из них одобрили поправки в Конституцию, против - 19.05% (88 тысяч 970 человек).

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В Орловской области в голосовании приняли участие 467 тысяч 143 человекаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU