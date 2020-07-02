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Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в Орловской области

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в Орловской области

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в Орловской области

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в Орловской области

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в Орловской области

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в Орловской области

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в Орловской области

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в Орловской области

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в Орловской области

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в Орловской области

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в Орловской области

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в Орловской области

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в Орловской области

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в Орловской области

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в Орловской области

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в Орловской области

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в Орловской области

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в Орловской области

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в Орловской области

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в Орловской области

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в Орловской области

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в Орловской области

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в Орловской области
Новости 24
В трех районах Орловской области все пациенты с COVID победили болезнь
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ФОТОРЕПОРТАЖ: как в Орловской области проходило голосование по поправкам в Конституцию
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Четверо орловцев остались без водительских прав из-за мед диагнозов
В Орле велосипедист сбил пешехода
В Орловской области поправки в Конституцию одобрили почти 80% избирателей
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Орловец нашел банковские карты и отправился за покупками
В Орловской области ЗАГСы начнут пускать гостей на свадьбу
В Орле отблагодарили волонтеров, помогающих во время пандемии