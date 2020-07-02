В трех районах Орловской области все пациенты с COVID победили болезнь
В Орловской области появилось три "чистых" по коронавирусу района. Все зарегистрированные ранее пациенты с COVID-19 победили болезнь.
Такую информацию озвучил Иван Залогин, глава областного департамента здравоохранения, в ходе сегодняшнего онлайн-брифинга с журналистами. По словам главы облздрава, в число "чистых" районов вошли Колпнянский, Краснозоренский и Корсаковский районы.
Согласно данным, представленным оперативным штабом области, в Колпнянском районе за весь период наблюдения было выявлено 36 заболевших коронавирусом, в Корсаковском - 18 и в Краснозоренском - 17. Теперь все они сняты с наблюдения.
В самом городе Орле выявлено 2120 заболевших, выписан по выздоровлению 1351 человек, что составляет примерно 64% от общего числа зараженных.
Всего в регионе заболевших 4579 человек, 2911 из них выздоровели.
ИСТОЧНИК KP.RU