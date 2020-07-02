В трех районах Орловской области все пациенты с COVID победили болезнь

2 Июль 2020 2020-07-02T13:42:39+03:00

"Чистыми" на сегодняшний день считаются Краснозоренский, Корсаковский и Колпнянский районы

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В Орловской области появилось три "чистых" по коронавирусу района. Все зарегистрированные ранее пациенты с COVID-19 победили болезнь.

Такую информацию озвучил Иван Залогин, глава областного департамента здравоохранения, в ходе сегодняшнего онлайн-брифинга с журналистами. По словам главы облздрава, в число "чистых" районов вошли Колпнянский, Краснозоренский и Корсаковский районы.

Согласно данным, представленным оперативным штабом области, в Колпнянском районе за весь период наблюдения было выявлено 36 заболевших коронавирусом, в Корсаковском - 18 и в Краснозоренском - 17. Теперь все они сняты с наблюдения.

В самом городе Орле выявлено 2120 заболевших, выписан по выздоровлению 1351 человек, что составляет примерно 64% от общего числа зараженных.

Всего в регионе заболевших 4579 человек, 2911 из них выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU