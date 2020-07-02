2020-07-02T10:58:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орле, последние новости на 2 июля 2020: заразились еще 35 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 2 июля 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 2 июля 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 2 июля 2020 годаФото: Ольга СУПОНЕВА
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Федеральный оперштаб сообщил о еще 35 подтвержденных случаях заражения коронавирусом в Орловской области на 2 июля 2020. Таким образом общее число инфицированных COVID-19 в регионе составило 4579 человек.

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По выздоровлению за минувший день выписано 3 человека, общее число победивших болезнь орловцев составляет по последним данным 2911 человек. Новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом за сутки не зарегистрировано. Всего за весь период наблюдения скончалось 66 орловцев с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.

В России в целом за последние сутки выявлено еще 6760 фактов инфицрования коронавирусом среди граждан, по выздоровлению выписано при этом чуть меньше: 6047 человек. Летальных случаев за вчерашний день по стране зарегистрировано 147.

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Напомним, с июля Орловская область переходит ко второму этапу снятия ограничений по коронавирусу. В этом месяце регион сделает еще один шаг по возвращению к прежней жизни. Однако, по словам губернатора, послабления будут зависеть от эпидемиологической обстановки.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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