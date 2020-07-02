2020-07-02T13:36:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Иван Залогин: "Все скончавшиеся пациенты с коронавирусом в Орловской области имели тяжелые сопутствующие патологии"

Глава облздрава подробно рассказал о летальных случаях
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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В Орловской области за весь период наблюдения скончалось 66 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. У всех были тяжелые сопутствующие патологии.

Об этом рассказал Иван Залогин в ходе сегодняшнего, 2 июля, онлайн брифинга с журналистами. Глава регионального департамента здравоохранения сообщил, что у скончавшихся пациентов были в анамнезе сердечно-сосудистые заболевания, легочные, сахарный диабет, а также ожирение. Кроме того, практически все не сумевшие победить COVID-19 пациенты - люди старшего возраста.

- Более чем 50% скончавшихся пациентов страдали ожирением, примерно у 90% имелись сердечно-сосудистые заболевания, примерно у 25% - сахарный диабет, и примерно у 8 % была онкология, - пояснил Иван Залогин.

Количество мужчин и женщин в статистике летальных исходов разделилось примерно пополам: умерло 35 мужчин и 31 женщина. Среди женщин более 90% - пациентки старше 60 лет, пациентки в возрасте до 50 лет не умирали. Среди мужчин картина несколько иная: до 60 лет - 17% и 83% скончавшихся мужчин - старше 60 лет.

Напомним, по последним данным в Орловской области подтверждено (за весь период наблюдения) 4579 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело 2911 человек, или порядка 64% от общего числа инфицированных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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