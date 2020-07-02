Более 5 тысяч бюллетеней в Орловской области признали недействительными

2 Июль 2020 2020-07-02T12:30:38+03:00

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В Орловской области по итогам единого дня голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ признано недействительными более 5 тысяч бюллетеней. Такие данные опубликовал региональный избирком.

Избирательная комиссия Орловской области озвучила сведения о предварительных итогах голосования. По состоянию на 01:34 2 июля картина следующая: на момент окончания голосования число участников, включенных в списки, составило 617 196 человек. Выдано участникам голосования 467 143 бюллетеня, при этом в ящиках для голосования оказалось 467 039 бюллетеня. Число недействительных бюллетеней - 5658.

Что касается сделанного орловцами выбора, то по состоянию на указанное выше время результаты следующие: 372 411 проголосовали за внесение поправок (79.74%), против внесения поправок проголосовали 88 970 человек (19.05%).

Подробнее о едином дне голосования в Орловской области здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU