Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Орле 1 июля 2020: орловцы делают выбор на избирательных участках и дома

1 июля - единый день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Жителям Орловской области, как и жителям всей страны, сегодня предстоит сделать свой выбор. Избирательные участки работают во всех районах области.

Свой выбор орловцы начали делать еще с 25 июня. По последним данным (на 30 июня) проголосовали по поправкам уже более 50% орловцев от общего числа наделенных правом голоса, или более 341 тысячи человек. Сегодня проголосовать на общественных территориях уже нельзя, однако можно сделать это бесконтактно дома (для тех, кто заранее подал соответствующее заявление).

По информации регионального Избиркома, на всех участках соблюдаются правила безопасности в связи с COVID-19. Контроль за ходом голосования осуществляют общественные наблюдатели.

- В Общественной палате Орловской области развернут Ситуационный центр, куда поступает вся информация от общественных наблюдателей, которые находятся на участках для голосования. Здесь же работают операторы, принимающие звонки горячей линии. Активисты общественных и политических сил региона готовы предпринять необходимые меры общественного реагирования, включая выезд мобильных групп, - сообщает пресс-служба Избиркома Орловской области.

Обращения и жалобы принимаются по телефонам: 43-29-82, 43-19-60.

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