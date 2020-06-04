Фотофакт: как выглядит обновленный Детский парк Орла с высоты птичьего полета

4 Июнь 2020 2020-06-04T12:02:23+03:00

Реконструкция завершится осенью, но масштаб изменений можно оценить уже сейчас [фото]

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Губернатор Орловской области Андрей Клычков поделился с жителями региона новой «порцией» фотографий из постепенно преображающегося Детского парка. На этот раз снимки получились с совершенно нового ракурса – с высоты птичьего полета.

Реконструкция Детского парка в Орле. Фото: https://vk.com/klychkov_andrey_official

Хотя реконструкцию планируют завершить осенью, но на фотографиях, сделанных с квардокоптера, уже виден масштаб изменений.

Реконструкция Детского парка в Орле. Фото: https://vk.com/klychkov_andrey_official

Напомним, сейчас второй (завершающий) этап комплексного благоустройства парка. В нем появится современный фуд-корт, теневые навесы и террасы, дорожки, игровая и образовательная площадка, много новых зеленых насаждений. Появится здесь и новое игровое оборудование, отремонтируют один из символов парка – фонтан «Кони».

Зеленая зона полностью сохранена и дополнена, она стала еще более комфортной для отдыхающих.

Реконструкция Детского парка в Орле. Фото: https://vk.com/klychkov_andrey_official

- За счет экономии средств, нам удалось выделить порядка 60 млн рублей для завершения второго этапа благоустройства. На эти средства будет выполнена укладка плитки, прорезиненного покрытия, газона, установка туалетов, освещения, реконструкция скульптуры «Кони». Мы приложим все усилия и постараемся завершить ремонтные работы как можно быстрее, - подчеркнул глава региона Андрей Клычков.

Общая стоимость работ по благоустройству составила 236 млн рублей.

Реконструкция Детского парка в Орле. Фото: https://vk.com/klychkov_andrey_official

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ИСТОЧНИК KP.RU