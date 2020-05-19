Фотофакт: как изменился Детский парк Орла
В понедельник, 18 мая, губернатор Орловской области проинспектировал реконструкцию Детского парка в облцентре и поделился фотографиями в соцсетях.
Реконструкция завершится осенью. Фото: vk.com/klychkov_andrey_official
Напомним, сейчас второй (завершающий) этап комплексного благоустройства парка. В нем появится современный фуд-корт, теневые навесы и террасы, дорожки, игровая и образовательная площадка, много новых зеленых насаждений. Появится здесь и новое игровое оборудование, отремонтируют один из символов парка – фонтан «Кони».
Губернатор Орловской области проинспектировал реконструкцию Детского парка. Фото: vk.com/klychkov_andrey_official
- Зеленая зона полностью сохранена и дополнена, она стала еще более комфортной для отдыхающих. Важно, чтобы каждый посетитель парка нашёл себе место по душе. Мы приложим все усилия и постараемся завершить ремонтные работы как можно быстрее, - подчеркнул глава региона Андрей Клычков.
Андрей Клычков: 2Важно, чтобы каждый посетитель парка нашёл себе место по душе". Фото: vk.com/klychkov_andrey_official
Общая стоимость работ по благоустройству составила 236 млн рублей.
Реконструкция Детского парка в Орле. Фото: vk.com/klychkov_andrey_official
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ИСТОЧНИК KP.RU
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