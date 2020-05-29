Число выздоровевших от коронавируса в Орловской области на 29 мая составило 1094 человека

29 Май 2020 2020-05-29T11:47:55+03:00

Мы собрали последние новости о выздоровевших от коронавируса в Орле и области на 29 мая 2020 года

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В Орловской области число выздоровеших от коронавируса жителей региона составило 1094 человека. Мы собрали последние новости о выздоровевших от коронавируса в Орле и области на 29 мая 2020 года.

Ежедневно прибавляются десятки новых зараженных, но при этом счет победивших болезнь также идет на десятки человек в сутки. Так, по данным оперативного штаба, за минувший четверг на Орловщине выписано по выздоровелению 48 человек. Это орловцы, которые полностью здоровы и теперь вернулись к обычной жизни.

Напомним, общее число зараженных на сегодняшний день составляет 2147 человек, это цифра без учета выписанных. Сегодня утром сюда добавилось 65 новых инфицированных.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU