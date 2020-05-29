2020-05-28T17:13:42+03:00
Общество

Количество заболевших коронавирусом в Орловской области на 29 мая составило 2082 человека

Мы собрали последние новости о количестве больных коронавирусом в Орловской области на 29 мая 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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В Орловской области число заболевших коронавирусом, по последним данным оператиного штаба, составило 2082 человека. Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Орле и области на 29 мая 2020 года.

Пока что о положительной динамике говорить нельзя, каждый день прибавляется несколько десятков новых зараженных. Так, вчера диагноз COVID-19 подтвердился у 59 жителей региона.

Однако динамика выздоровлений также ведет счет на десятки человек в сутки: накануне по выздоровелению выписали 47 человек. Всего выздоровело 1046 орловцев.

Картина муниципальных образований, "лидирующих" по числу зараженных, не меняется. Больше всего больных в Орле, на втором месте - Мценск и Мценский район, на третьем Орловской, далее Болховский.

Меньше всего зараженных в Соковском районе области.

Что касается ситуации в России в целом, то по информации федерального оперативного штаба в общей сложности коронавирусную инфекцию подхватило более 379 тысяч человек. Более 150 тысяч выздоровели. Скончавшихся более 4 тысяч.

Информация обновляется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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