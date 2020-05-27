Санитарный пост на въезде в Орловскую область проверил губернатор

27 Май 2020 2020-05-27T10:10:50+03:00

В Троснянском районе Андрей Клычков проинспектировал, как пропускают приезжающих в регион [фото]

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Андрей Клычков проинспектировал работу учетно-заградительного поста на въезде в Орловскую область. Губернатор побывал в Троснянском районе с рабочим визитом и проверил, как идет контроль на въезде в область.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_officialФото: соцсети

Итогами "рейда" Клычков поделился в своих официальных аккаунтах в социальных сетях. По словам главы региона только на посту в селе Жерновец обследовано больше 36 тысяч автомобилей и больше 48 тысяч человек.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_officialФото: соцсети

- Это сделано совместно силами сотрудников районной полиции и медиков. В среднем здесь ежесуточно проводится осмотр около 430 человек, - рассказал губернатор.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_officialФото: Соцсети

Напомним, санитарные посты были выставлены на въездах в Орловскую область, по основным направлениям: со стороны Курской, Брянской, Липецкой, Калужской и Тульской областей. Меру приняли, когда регистрировались все новые привозные случаи инфицирования коронавирусом среди жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU