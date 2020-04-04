2020-04-04T20:18:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орле: прохождение постов санитарного контроля ужесточат

Мера неслучайна: новые заболевшие коронавирусом в Орле "привезли" его из другого региона [фото]
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: vk.com/klychkov_andrey_officialФото: vk.com/klychkov_andrey_official
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В Орловской области ужесточат процедуру прохождения санитарных постов на въезде в регион. Об этой мере сообщил сегодня,4 апреля, губернатор Андрей Клычков. Она является вынужденной: ведь все новые случаи заражения коронавирусом в Орле связаны с людьми, прибывшими из другого региона, а именно из Московской области.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

- На данный момент у нас 6 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Все эти люди приехали из-за границы или из других регионов страны. Повторю, на сегодняшний момент основной источник распространения вируса – приезжающие в Орловскую область. Поэтому мы ужесточаем меры санитарно-эпидемиологического контроля, в том числе расширяем число медперсонала до 4 человек на каждом посту, - написал Андрей Клычков на своей странице в соцсети.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Кстати, теперь посты есть не только на основных магистралях, ведущих в область из Калуги, Москвы, Брянска, Липецка, Курска, но и на ж.д. и автовокзалах. По словам Андрея Клычкова, есть еще несколько человек с признаками инфекции. Они госпитализированы, врачи ждут результаты анализов.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

ИСТОЧНИК KP.RU

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