Вниманию предпринимателей!
Не упустите возможность получить безвозмездную финансовую помощь от государства. Осталось всего несколько дней для оформления документов на получение субсидии за апрель
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До 1 июня надо подать заявление в ФНС. Сделать это можно на сайте ФНС: https://service.nalog.ru/subsidy/. Там же можно проверить относится ли ваш бизнес к пострадавшим отраслям. Если не получается самостоятельно отправить заявление, можно воспользоваться консультациями центра Мой Бизнес. Горячая линия для орловских предпринимателей: 44-30-20.
ИСТОЧНИК KP.RU