2020-05-26T11:11:57+03:00
Общество

Коронавирус в Орловской области победили 953 человека

На 26 мая 2020 года число выздоровевших в регионе приблизилось к тысяче человек
Ольга СУПОНЕВА
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Число выздоровевших пациентов приближается к тысяче человекЧисло выздоровевших пациентов приближается к тысяче человекФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области почти тысяча человек победили коронавирус. По последним данным регионального оперативного штаба, на 26 мая 2020 года выздоровело 953 орловца.

В общей сложности на сегодняшний день подтверждено 1942 случая инфицирования коронавирусом, это данный за весь период мониторинга. За последние сутки, как уже рассказывала "Комсомолка", прибавилось 75 заболевших. Выписано же по выздоровлению 108 человек.

Данные оперштаба

Данные оперштаба

Всего в России за сутки заразилось около 9 тысяч человек. Выписано более 12 тысяч.

Мы следим за ситуацией.

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Орловская область приблизилась к порогу в 2000 зараженных коронавирусом. На 26 мая подтверждено 75 случаев инфицирования, общее число заболевших составляет 1942 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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