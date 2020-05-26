Коронавирус в Орловской области победили 953 человека

26 Май 2020 2020-05-26T11:11:57+03:00

На 26 мая 2020 года число выздоровевших в регионе приблизилось к тысяче человек

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В Орловской области почти тысяча человек победили коронавирус. По последним данным регионального оперативного штаба, на 26 мая 2020 года выздоровело 953 орловца.

В общей сложности на сегодняшний день подтверждено 1942 случая инфицирования коронавирусом, это данный за весь период мониторинга. За последние сутки, как уже рассказывала "Комсомолка", прибавилось 75 заболевших. Выписано же по выздоровлению 108 человек.

Данные оперштаба

Всего в России за сутки заразилось около 9 тысяч человек. Выписано более 12 тысяч.

Мы следим за ситуацией.

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Орловская область приблизилась к порогу в 2000 зараженных коронавирусом. На 26 мая подтверждено 75 случаев инфицирования, общее число заболевших составляет 1942 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU